La Bellagio Skyrace, classica d’autunno di corsa in montagna sul lago di Como, quest’anno ha festeggiato la decima edizione. La gara 2024 porta il sigillo di Ahmed El Mazoury e Camilla Magliano. Oltre 550 sono stati gli iscritti fra skyrace e half marathon. La gara proposta Nsc Bellagio Sky Team ha inoltre decretato i vincitori del campionato italiano di skyrunning Fisky.

Lungo i 29 chilometri e 1850 metri di dislivello della prova regina, resi più difficoltosi dalla pioggia dei giorni precedenti, il favorito dai pronostici Ahmed El Mazoury si è reso assoluto protagonista. Transitato sul Monte San Primo in seconda posizione, preceduto da Riccardo Borgialli, nella discesa Ahmed El Mazoury ha allungato lasciandosi definitivamente alle spalle i diretti inseguitori.

Con il tempo finale di 2h08’24” il mezzofondista del team Pegarun residente a Brivio ha tagliato in solitaria il traguardo sul lungolago di Bellagio, bissando così il successo del 2021. Alla sua prima gara di skyrunning della stagione, El Mazoury si è laureato campione italiano della specialità. A distanza di 2’24” si è presentato sotto lo striscione d’arrivo Riccardo Borgialli del team Sport Project (time 2h10’47”). Ha completato il podio della Bellagio Skyrace Lorenzo Rota Martir del Gs Orobie, con 2h12’25”.

Nella competizione femminile la piemontese Camilla Magliano, campionessa mondiale master di corsa in montagna in salita, ha dominato e non ci sono state avversarie che l’hanno impensierita. Con il tempo totale di 2h28’04” l’atleta del Gs Orecchiella Garfagnana ha vinto per la seconda volta lungo i sentieri bellagini e ha conquistato il campionato italiano Fisky. Dietro di lei, in 2h37’00”, ha agguantato la seconda posizione Daniela Valgimigli della Mugello Outdoor. Medaglia di bronzo in 2h37’50” al collo di Benedetta Broggi dello Sport Project Vco.

Sul percorso breve della bellagio Half Skyrace, di 15 chilometri e 980 metri di dislivello, Massimiliano De Bernardi dell’Atletica Alto Lario in 1h20’24” ha avuto la meglio su Luca Lafranconi dei Falchi Lecco, secondo in 1h21’20”, e su Nicola Castellazzi della Polisportiva Libertas Cernuschese, terzo in 1h28’34”. Fra le donne ha vinto Irene Girola di Osa Valmadrera in 1h41’33” lasciandosi alle spalle Monica Vagni di Pegarun, seconda in 1h43’58”, e Alessia D’Amico dei Falchi Lecco, terza in 1h49’36”.