Investito da un’auto ieri sera a Vighizzolo di Cantù, è morto in ospedale un uomo di 63 anni residente nella frazione, a poca distanza da via Italia, la strada in cui è avvenuto l’incidente. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, sarebbe inciampato mentre camminava sul marciapiede e sarebbe caduto sulla carreggiata, proprio mentre era in arrivo un’auto. Il conducente della vettura non avrebbe potuto fare nulla per evitare l’impatto con il pedone.

Il drammatico incidente è avvenuto poco dopo le 20 in via Italia, all’incrocio con via Rossini. L’uomo, Domenico Salamone, 63 anni, stava camminando quando avrebbe perso l’equilibrio, scivolando dal marciapiede sulla strada. Proprio in quel momento stava arrivando una Renault Twingo che viaggiava da Cantù in direzione di Cascina Amata. Il conducente non avrebbe potuto fare nulla per evitare di travolgere il pedone. Violento l’impatto, che ha causato gravissime ferite al 63enne.

Il conducente dell’auto si è subito fermato e sono stati chiamati i soccorsi. Le condizioni di Salamone sono apparse subito critiche. A Vighizzolo sono arrivate l’automedica del 118 e un’ambulanza, oltre ai carabinieri che hanno bloccato la strada in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso. Il 63enne, dopo le manovre di rianimazioni è stato trasportato d’urgenza al Sant’Anna, dove è purtroppo morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

I carabinieri della compagnia di Cantù hanno effettuato i rilievi e sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente. La vittima, che inizialmente non era stata identificata perché era uscita a piedi e non aveva i documenti, era residente a Vighizzolo, a poca distanza dal punto in cui è avvenuto l’incidente.