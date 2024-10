Turno infrasettimanale per il Como, che giovedì alle 20.45 attende allo stadio Sinigaglia la Lazio. Lariani reduci dallo stop esterno a Torino, mentre gli ospiti hanno superato con un secco 3-0 il Genoa. Nella squadra lariana l’unica assenza certa è quella del belga Van Der Brempt, mentre Sergi Roberto, uscito per infortunio contro i granata, in extremis potrebbe recuperare.

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha presentato l’incontro. “La Lazio è una squadra forte con giocatori di grande qualità e altissimo livello. Mi piace giocare partite così perché ti costringono sempre ad essere al massimo delle possibilità. E’ sempre un grande test per noi: vogliamo alzare il livello e queste sono prove che fanno bene. In serie A sei sempre sotto pressione, non puoi commettere errori. La nostra mentalità è provare a dare il meglio e lottare contro chiunque”.