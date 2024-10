Cantiere in partenza a Blevio dove da domani, mercoledì 30 ottobre, inizieranno i lavori per la posa della rete in fibra ottica per la banda ultra larga.

Come indicato nell’ordinanza provinciale, gli scavi interesseranno la Ex strada statale 583 “Lariana” nel tratto che attraversa il Comune dal km 3,782 al km 4,362, la circolazione lungo la provinciale sarà regolata da un semaforo che permetterà il passaggio con senso unico alternato, da mercoledì 30 ottobre a mercoledì 6 novembre, escluso i giorni festivi, nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

Sul posto è possibile il verificarsi di rallentamenti e disagi durante il passaggio regolamentato con semaforo, quindi è bene tenerne conto nel caso si necessiti di passare lungo la tratta, è utile inoltre mantenersi informati su eventuali variazioni riguardanti la prosecuzione dei lavori.