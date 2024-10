Sono ancora critiche le condizioni della donna di 45 anni coinvolta ieri all’alba in un grave incidente a Longone al Segrino in via Vallassina. La vettura sulla quale viaggiava la donna, una guardia giurata, per cause ancora da chiarire si è scontrata con un mezzo della nettezza urbana. Purtroppo gravissime le condizioni della donna, ricoverata all’ospedale di Lecco in prognosi riservata.

E restano purtroppo gravi anche le condizioni della donna di 70 anni investita ieri con il marito a Montano Lucino in via Enzo Ratti, nel parcheggio del centro commerciale. La donna è ricoverata all’ospedale di Varese. Non è in pericolo di vita invece il marito, 76 anni, ricoverato al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.