Sarà Camilla Magli l’artista che si esibirà prima di Como-Lazio. La partita di serie A è in programma giovedì alle 20.45 allo stadio Sinigaglia. Dopo Gue Pequeno, che ha cantato prima di Como-Verona, ora tocca alla cantautrice 29enne che nel 2014 ha preso parte a X-Factor e nel 2021 ha vinto Area Sanremo. Tra i suoi amici del mondo dello spettacolo, Mahmood, che per lei è un punto di riferimento. L’esibizione è prevista alle 20. Poi l’attenzione sarà tutta su una sfida delicata, contro una delle squadre più in forma del campionato.

L’AGGIORNAMENTO SULLA PARTITA