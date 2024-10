Il ruolo della famiglia come parte integrante di una comunità in grado di accompagnarla e sostenerla. Giovedì 7 novembre alle 21 al Teatro San Teodoro di Cantù è in programma “Verso una comunità generativa”, primo appuntamento di un ciclo di incontri dedicato al tema “La responsabilità dell’educare: essere genitori oggi”, organizzato dal Comune di Cantù, settore servizi sociali in collaborazione con la Fondazione Don Silvano Caccia, nell’ambito del progetto Edu_ca – Educare in Comune.

La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria scrivendo a: prenotazione@comune.cantu.co.it

L’incontro è dedicato a una riflessione profonda sul ruolo della famiglia: non un’entità isolata, ma parte integrante di una comunità in grado di accompagnarla e sostenerla. L’obiettivo è stimolare un dialogo costruttivo per rafforzare il senso di appartenenza e collaborazione, nella consapevolezza che ogni famiglia contribuisce al benessere collettivo e, allo stesso tempo, può trovare sostegno nel territorio.

L’appuntamento è aperto ai genitori e agli operatori del settore e sarà condotto da Chiara Giaccardi, professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università Cattolica del Sacro Cuore, e da Mauro Magatti, professore ordinario di Sociologia alla facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.