Controllato dalla polizia alla stazione di Locate Varesino e trovato con un coltello in tasca, un 18enne di Saronno è stato denunciato a piede libero. L’intervento ieri sera, durante un controllo straordinario nella zona di Locate per la prevenzione dei furti e il contrasto ai reati. In servizio dieci equipaggi, composti da poliziotti della questura di Como, del reparto prevenzione crimine Lombardia di Milano e della squadra mobile, in collaborazione con la polizia locale di Locate Varesino.

Sono stati controllati 80 veicoli e identificate 153 persone. I controlli straordinari proseguiranno anche in altre zone del territorio provinciale.