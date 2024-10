L’Auditorium di ComoNExT – Innovation Hub a Lomazzo ospiterà martedì 5 novembre, dalle ore 17, la cerimonia di premiazione delle 1.000 imprese best performer della provincia di Como. L’evento vedrà la partecipazione di un centinaio di imprenditori. Tra i relatori anche Roberto Galimberti (Perry Electric), Andrea Grisdale (IC Bellagio), Ivan Parisi (ComoNExT) e Luca Spurio (Farmavita).

L’evento – che fa parte di un tour di 20 tappe nelle 14 province e 6 regioni più industrializzate d’Italia promosso da ItalyPost e L’Economia del Corriere della Sera – sarà un’importante occasione per celebrare le eccellenze imprenditoriali del territorio che, negli ultimi anni, hanno saputo distinguersi per capacità di crescita, redditività e stabilità finanziaria, nonostante le sfide poste dal contesto economico. Inoltre, sarà un’opportunità per i partecipanti di confrontarsi su temi strategici e innovativi, contribuendo a delineare le prospettive future del tessuto imprenditoriale della provincia di Como.

Il programma

L’evento avrà inizio alle ore 17:00 con l’introduzione di Sofia Treu, amministratore delegato di Post Imprese, cui seguiranno i saluti del direttore generale di ComoNExT, Ivan Parisi, e la presentazione della ricerca sulle 1.000 imprese best performer della provincia, a cura del Centro Studi ItalyPost.

A seguire, nel primo panel dell’evento verranno discusse le strategie per affrontare un futuro incerto da parte di personalità chiave del mondo imprenditoriale, come Flavio Clerici, ad di Italidea, Massimo Moscatelli, socio amministratore di Moscatelli Bruno, Andrea Ramponi, membro del cda dell’omonima azienda, Marco Nicolaas Ravazzani Klarenbeek, ad di Maflex, e Francesco Culos, partner & account relationship leader di auxiell. Un altro momento centrale della giornata sarà la presentazione della ricerca Quaeris-ItalyPost su “Cosa pensano gli imprenditori italiani del 2025” che darà il via ad un confronto sulle prospettive e le sfide che attendono il tessuto imprenditoriale locale. Tra i protagonisti di questo dibattito Giuseppe Dell’Acqua, ad di Donau Carbon Technologies, Alfio Frigerio, presidente di Colour’s Company, Sergio Paparelli, presidente di Paparelli Alessandro e Figlio, e Marco Zampieri, fondatore e ad di Manager a Tempo.

L’evento culminerà con gli interventi di Roberto Galimberti, presidente di Perry Electric, Andrea Grisdale, ad di IC Bellagio, Ivan Parisi, direttore generale di ComoNExT – Innovation Hub, e Luca Spurio, ad di Farmavita, che condivideranno le loro esperienze su come competere in un mondo che cambia.

ComoNExT hub fatto di imprese per imprese

Ivan Parisi, direttore generale di ComoNExT, commenta così: “Siamo orgogliosi di ospitare il prestigioso evento di ItalyPost – che ringraziamo – che premia le imprese virtuose e il loro operato. Si tratta di un’occasione importante grazie alla quale ComoNExT conferma il suo ruolo di hub di innovazione fatto di imprese per le imprese: punto d’incontro e di confronto per imprenditori e organizzazioni che, anche attraverso l’innovazione, riescono a distinguersi in un mercato sempre più complesso ed esigente”.