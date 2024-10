Basket, scontro al vertice per la pallacanestro Cantù. Nella trasferta a Cividale si gioca la vetta della classifica. La squadra brianzola è reduce da sei vittorie consecutive e metterà in palio il suo primo posto nella sfida a Cividale. I biancoblù scenderanno in campo alle 20:30 domani, venerdì 1° novembre.

“Ci apprestiamo a giocare contro Cividale, una squadra estremamente interessante. Hanno un nucleo storico e sono riusciti a crescere anno dopo anno, andando sempre ad aggiungere qualcosa e a migliorarsi, sia come qualità che come importanza a livello generale nel panorama del basket italiano – ha commentato coach Nicola Brienza – Sarà una partita difficile e contro una squadra che è ormai una diretta concorrente, perché hanno una struttura tale che gli permette di fare della solidità un punto di forza importante che si è tradotta nella striscia di vittorie ottenute in questo avvio di campionato e a cui diamo assolutamente il massimo del rispetto possibile”.

Appuntamento per il 1° novembre alle 20.30 nella cittadina friulana. Il ritorno al PalaDesio il 6 novembre alle 20.30 per il match contro Avellino.