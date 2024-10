Il presidente Aci Como Enrico Gelpi è stato eletto nella giunta sportiva AciSport, la federazione sportiva dell’automobilismo del Coni, per il quadriennio olimpico 2025-2028

La Giunta Sportiva è il massimo organo della federazione che ha il compito, tra l’altro, di approvare i regolamenti tecnico-sportivi dei vari settori di attività, di istituire Campionati Italiani attribuendo la validità delle gare, di approvare il calendario sportivo nazionale e di istituire le Commissioni di ciascuna specialità dell’automobilismo sportivo partecipando alla procedura di nomina dei componenti e designare le gare per le validità internazionali FIA.

“Sono onorato del riconoscimento personale che premia anche la competenza e la prestigiosa storia organizzativa dell’Automobile Club di Como nel panorama dell’automobilismo sportivo nazionale e internazionale – ha dichiarato il neoeletto Enrico Gelpi – Per me si tratta di un gradito ritorno ai vertici della federazione sportiva dell’automobilismo dopo l’esperienza come vicepresidente CSAI con i presidenti Piero Ferrari e Gino Macaluso, e come vicepresidente FIA con il presidente Jean Todt”.