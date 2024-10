Futuro dello stadio Sinigaglia di Como, l’attesa è finita. Il progetto per il nuovo impianto sportivo è pronto e presto i dettagli verranno presentati in Comune. “Siamo in fase di ultimazione e a breve presenteremo il progetto per il nuovo stadio all’amministrazione cittadina”, fa sapere la società Como 1907.

L’orizzonte temporale non sembra essere distante. Probabilmente già entro i primi giorni di novembre la società lariana mostrerà i preziosi rendering al sindaco di Como Alessandro Rapinese. Lo stesso primo cittadino più volte è tornato sul tema dello stadio ribadendo la necessità di avere in città una struttura dedicata non soltanto a eventi sportivi ma anche a manifestazioni ed eventi. “Le 19 partite del campionato sono il minimo di cui parliamo – aveva spiegato Rapinese – Ho sempre detto che voglio eventi. Mi piacerebbe un’arena dove i cittadini possano andare per assistere a concerti ed eventi. Oggi un artista con richiamo medio a Como non ha un posto dove esibirsi. A questo puntiamo con il nuovo progetto dello stadio”.

Il nuovo progetto – come da anticipazioni – prevede uno stadio fruibile per 365 giorni all’anno al servizio di tutta la comunità, con tutta una serie di servizi e attività per le famiglie che potranno venire a passare il tempo nei giorni non di gara, una struttura aperta dal lunedì al sabato e non solo alla domenica in occasione delle partite. Verrà conservato tutto ciò che è storico con l’obiettivo di realizzare una struttura che possa diventare un nuovo punto di riferimento per Como e la sua comunità.

La speranza è che entro novembre il progetto possa essere presentato all’amministrazione cittadina così da avviare i lavori nel nuovo anno.