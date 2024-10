Inizia oggi il suo mandato della durata di sei anni la rettrice dell’Università dell’Insubria Maria Pierro, eletta a luglio al primo turno di voto. Pierro subentra al rettore Angelo Tagliabue, che proprio ieri ha presentato nella sede di Varese il libro fotografico “Sei anni insieme” a conclusione del suo mandato.

Cresce così il numero delle rettrici universitarie lombarde, che arrivano a sette.

“Le donne – commenta Maria Pierro, 60 anni, giurista, tributarista, già direttrice del dipartimento di Economia dell’Insubria – possono trovare il giusto riconoscimento nei luoghi di lavoro per le loro competenze e per le loro capacità, ad ogni livello, purché siano supportate da strumenti a tutela della maternità e della famiglia, qualunque tipo di famiglia. Il mio obiettivo – ha proseguito la rettrice – è una società più consapevole, dove non faccia più notizia che alla guida di un ateneo ci sia una donna ma si presti invece attenzione al valore aggiunto che può apportare. Credo nel ruolo che le donne possono esercitare in ambito professionale, e sono certa che un coordinamento delle rettrici potrà fare la differenza sugli obiettivi che intendiamo raggiungere a beneficio dei nostri atenei”.