Iscrizioni bloccate negli asili nido di Como per l’anno scolastico in corso. Il Comune ha deciso di non aprire la seconda sessione di iscrizioni, prevista abitualmente nella prima settimana di novembre. “Non risulta possibile accogliere nuovi utenti”, precisa in una determina Palazzo Cernezzi.

Secondo quanto precisato nel documento del Comune, non risultano bambini in lista d’attesa per l’iscrizione ai nidi comunali e tutte le domande della prima sessione sono state accolte. Non ci sarà però la seconda sessione di domande.

Lo stop alla riapertura delle iscrizioni ruota attorno al tema della mancanza di personale. Tra i punti citati nel documento firmato dal dirigente del settore area amministrativa e servizi al cittadino Antonietta Luciani e pubblicato all’albo pretorio del Comune di Como viene citata innanzitutto “la riapertura non prevista dell’asilo nido Magnolia di via Passeri”. La struttura, in base a una delibera della giunta di Palazzo Cernezzi, da quest’anno avrebbe dovuto essere chiusa. Una decisione del Consiglio di Stato, che ha accolto un ricorso dei genitori, ha bloccato però la chiusura del nido e ora è attesa la nuova decisione del Tar, tribunale amministrativo della Lombardia sul futuro del plesso.

“La riapertura del Magnolia – si legge nel Documento del Comune – ha richiesto l’assegnazione e il relativo spostamento di quattro educatori che erano stati assegnati ad altri asili nido”. “Altri educatori – continua la determina – sono assenti per motivi di malattia o perché, per problemi di salute non possono più svolgere il servizio”.

La riorganizzazione del servizio impedisce secondo quanto previsto dal documento di Palazzo Cernezzi accogliere ulteriori bambini oltre a quelli già frequentanti quest’anno. “Non risulta possibile accogliere nuovi iscritti – precisa la determina – Riteniamo dunque non sostenibile l’apertura della seconda sessione di iscrizioni per l’anno in corso per la mancanza di disponibilità di posti in relazione al personale in organico”.

Per le famiglie che pensavano di mandare il figlio al nido a Como dunque nessuna possibilità, almeno per quest’anno. Le iscrizioni si apriranno ad aprile per il prossimo anno scolastico.