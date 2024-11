L’unico motivo di consolazione in una serata che per il Como è stata decisamente negativa è il gol dell’azzurro Luca Mazzitelli. Una rete in rovesciata, tra le più belle mai viste al Sinigaglia. Rete che al momento ha riportato il match sul 2-1 ma che, come ha testimoniato il 5-1 finale, è servita a poco.

“Purtroppo dopo il mio gol abbiamo avuto occasioni che non siamo riusciti a concretizzare – ha spiegato Mazzitelli – I nostri avversari hanno invece segnato quando hanno avuto l’opportunità. Contro queste squadre gli errori si pagano. Alla fine il risultato è stato molto largo per la Lazio e ovviamente non siamo contenti. Per fortuna fra tre giorni c’è già la partita di Empoli. La mia rete? Purtroppo è servita a poco. Però di questa gara voglio salvare il fatto che fino al 3-1 ce la siamo giocata”.

“Dobbiamo cercare di essere più efficaci sottoporta – ha detto ancora il centrocampista azzurro – Su questo stiamo lavorando in allenamento e dovremo continuare ad esercitarci. E’ necessario andare avanti a creare occasioni e poi realizzarle”.