Il 1° novembre si celebrano Tutti i Santi. Il vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni, oggi ha presieduto il Pontificale in Cattedrale. Il rito è stato preceduto dalla celebrazione dei Vespri solenni. Al mattino, nella chiesa di Como-Monte Olimpino, lo stesso cardinale Cantoni, ha celebrato la messa, ricordando anche i 150 anni di presenza, nella comunità, delle Suore Maestre di Santa Dorotea.

Il 2 novembre è giorno della commerazione dei defunti, con la visita ai cimiteri ai cari scomparsi. Da quest’anno per i visitatori nella città di Como ci sarà un nuovo, supporto, quello della app AldiLàrio. Un servizio che permette di effettuare la ricerca della posizione dei defunti nei cimiteri cittadini. La città di Como è dotata di nove camposanti, per una superficie di oltre 12 ettari e un totale stimato di circa 78mila defunti. Inserendo il nome e cognome del defunto l’applicativo mostra la relativa ubicazione all’interno di una mappa del cimitero di riferimento. Un progetto che è stato presentato nei giorni scorsi.

Domani, 2 novembre il cardinale celebrerà Oscar Cantoni celebrerà la messa in Duomo alle 10, in suffragio di vescovi e canonici defunti. Alle 15 presiederà quella per tutti i defunti al cimitero di Camnago Volta.