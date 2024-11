Elicottero del 118 e tecnici del soccorso alpino mobilitati per soccorrere un ciclista di 56 anni caduto nel territorio di Val Rezzo, in una zona impervia. L’allarme è scattato attorno alle 14.30. Il ciclista sarebbe caduto mentre percorreva un sentiero nella zona della chiesetta della Madonna del Cep. L’uomo è stato recuperato con il velivolo del 118 e trasportato al Sant’Anna. Non sarebbe fortunatamente in gravi condizioni.