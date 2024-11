La bella giornata di sole ha portato a Como una folla di turisti, che ha invaso nel pomeriggio le strade del centro storico cittadino e il lungolago. Dopo mesi difficili dal punto di vista meteorologico, queste giornate di ponte con temperature gradevoli hanno spinto gli arrivi di tanti turisti stranieri e anche dei visitatori di prossimità per una gita di giornata. Il risultato: fiumi di persone in centro, bar pieni, lungolago affollato. Non solo. Come sempre accade nelle giornate di grande afflusso, si sono registrate lunghe code ai battelli della Navigazione. Non è andata meglio sulle strade di accesso alla città e sul lungolago, dove si sono creati incolonnamenti di auto. E sul lago l’attrazione della giornata sono stati i cigni: in tanti si sono fermati ad ammirarli sui gradini della nuova scalinata aperta davanti a piazza Cavour.