Emergenza nel settore centrale del Como in vista della partita di lunedì sera a Empoli contro la formazione toscana (fischio d’inizio alle 18.30, arbitra l’internazionale Di Bello). Mister Cesc Fabregas, come ha lui stesso spiegato in sede di presentazione, non potrà avere a disposizione gli infortunati Sergi Roberto, Maximo Perrone, e Daniele Baselli. Mattias Braunoder è squalificato per un turno dopo l’espulsione rimediata contro la Lazio. Come se non bastasse, per stesa ammissione del tecnico, i due “papabili” titolari non sono al meglio. Luca Mazzitelli oggi non si è allenato per un colpo al polpaccio, Yannik Engelhardt non è al meglio per una botta rimediata con l’Atalanta. Un problema che si trascina quindi da tempo.

Mazzitelli ed Engelhardt dovranno molto probabilmente stringere i denti e partire da titolari. Altrimenti il tecnico dovrà pescare dalla rosa e cercare altre soluzioni, per esempio con l’utilizzo in mezzo di Alessio Iovine e Alberto Moreno o con l’arretramento in quel settore di un giocatore solitamente più offensivo. Potrebbe essere il caso di Lucas Da Cunha. Un bel rebus in una sfida delicata, soprattutto dopo l’1-5 interno con la Lazio. Ma al match in terra toscana mancano ancora due giorni e la speranza è che in qualche modo la situazione possa migliorare. “Valuteremo dopo l’ultimo l’allenamento e prenderemo la decisione definitiva” spiega l’allenatore.

“A Empoli voglio vedere cattiveria in fase difensiva, compattezza, voglia di vincere – ha detto ancora Fabregas – dobbiamo trovare quella struttura che ha fatto giocare tante buone partite in serie A. Abbiamo voglia di tornare subito in campo e ottenere un risultato importante”.