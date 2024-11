Disperso durante un’escursione nella zona dei Corni di Canzo, un uomo di 82 anni è stato trovato senza vita poco prima di mezzanotte dagli operatori del soccorso alpino e dai vigili del fuoco. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. L’anziano potrebbe avere avuto un malore mentre stava percorrendo il sentiero oppure potrebbe essere caduto accidentalmente.

Le ricerche dell’anziano sono state avviate attorno alle 22 di ieri sera, quando i familiari hanno dato l’allarme per il mancato rientro dell’82enne. Il pensionato, secondo le prime informazioni era partito da Canzo ed era diretto nella zona dei Corni di Canzo. Mobilitati per le ricerche il soccorso alpino, i vigili del fuoco e anche l’elicottero del 118, oltre ai carabinieri. Poco prima di mezzanotte, l’anziano è stato individuato, purtroppo già senza vita.

Poco prima, gli operatori del soccorso alpino della stazione del Triangolo Lariano erano già stati impegnati in un altro intervento di ricerca. Alle 18.30, era stato dato l’allarme per un escursionista che si era perso, probabilmente anche a causa del buio. E’ stato ritrovato illeso in una zona impervia, sulle pendici del Monte Puscio, nel comune di Ponte Lambro. L’intervento si è concluso in tarda serata.

Il Soccorso alpino ribadisce l’invito alla prudenza in montagna. “Un appello generale legato a questo periodo – è l’invito ribadito dagli specialisti comaschi – è molto importante valutare con attenzione i tempi del rientro, considerato che le ore di luce a disposizione si stanno riducendo. Soprattutto quando la conoscenza dei posti non è approfondita, è utile programmare l’itinerario in base alla difficoltà e alle proprie capacità. La prevenzione permette di godersi la montagna in sicurezza e di non rischiare che una bella escursione abbia esiti indesiderati”.