Lunedì la campagna vaccinale gratuita contro l’influenza si apre a tutti. Dedicata dallo scorso 1° ottobre alle categorie a rischio, dunque donne in gravidanza, bambini e ragazzi tra i 6 mesi e i 17 anni, over 60 e lavoratori per i quali il vaccino è raccomandato, a partire dal 4 novembre tutti, indipendentemente dalla categoria, potranno prenotare la somministrazione. A livello regionale la campagna vaccinale 2024/2025 ha già registrato un tasso di adesione superiore rispetto allo scorso anno. Secondo i dati raccolti da Ats Insubria al 21 ottobre, si è arrivati a somministrare oltre 82mila dosi di vaccino in più rispetto allo stesso periodo del 2023. In provincia di Como, sempre alla data del 21 ottobre, sono state somministrate 28.827 dosi.

“La vaccinazione antinfluenzale stagionale è la forma più efficace di prevenzione dell’influenza, patologia di elevato impatto sulla salute in particolare dei soggetti più fragili per età o per presenza di patologie croniche di base – spiegano dalla direzione di Ats Insubria -. È importante però che anche chi non rientra nelle categorie a rischio scelga di vaccinarsi per ridurre la circolazione del virus in un’ottica sia di protezione personale che dell’intera comunità”.

Per vaccinarsi i cittadini potranno rivolgersi al proprio medico di base o alle farmacie e ai centri vaccinali delle Asst di riferimento. La prenotazione si può effettuare tramite la piattaforma Prenota Salute Online di Regione Lombardia. Ulteriori informazioni e supporto alle prenotazioni al numero verde regionale 800 894 545, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19.