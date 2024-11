Una serie di corse saltate dal 1° novembre fino a domenica 3. Dalla settimana prossima la chiusura dello scalo veicoli traghetti di Menaggio e, per chiudere in bellezza, uno sciopero fissato per venerdì 8 novembre, con i battelli che saranno disponibili soltanto nelle fasce orarie di garanzia.

Tempi duri, insomma, per chi deve utilizzare i mezzi della Navigazione, tenendo conto che, in un fine settimana caratterizzato dal ponte per le festività, il flusso dei turisti ha comunque registrato numeri importanti.

Sul sito Internet della Navigazione Laghi le informazioni che riguardano il Lario sono quasi uno stillicidio. Si parte con un primo avviso che comunica lo stop, per motivi di carattere tecnico, di sei corse tra il 1° e il 3 novembre. Stop ad altre 12 il 1° novembre e, infine, stop ad altri tredici scafi per i giorni 2 e 3. La motivazione? “Carattere tecnico”. Che a voler ben vedere vuol dire tutto e non vuol dire niente.

La settimana prossima poi, da lunedì 4 novembre e per sei mesi, è in programma la chiusura dello scalo traghetto veicoli di Menaggio, per importanti lavori di manutenzione straordinaria che ne causano l’inagibilità. La Provincia di Como e la Gestione Governativa Navigazione Laghi hanno definito gli interventi in programma e la rimodulazione oraria che la Navigazione ha operato sul servizio pubblico di linea. Obiettivo ridurre i disagi, che comunque non mancheranno.

In un mese di novembre certo non iniziato con il piede giusto, il tutto viene completato da uno sciopero, fissato per la giornata di venerdì 8 novembre.

Le corse saranno garantite nelle cosiddette fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 17.55 alle 20.55. Al di fuori di questi orari, spiega la Navigazione, non possono essere date garanzie agli utenti.