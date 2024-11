Esami di teoria per la patente a Lecco, revisione dei veicoli a Varese, prove pratiche in moto a Erba o nei piazzali delle autoscuole, sportelli ancora a singhiozzo. Il trasloco della motorizzazione di Como dalla vecchia sede di via Tentorio alla nuova struttura in via al Bassone sta creando notevoli disagi agli utenti. Ancora impossibile dire con certezza quando la situazione tornerà alla normalità e tutte le attività potranno essere a pieno regime nei nuovi uffici, realizzati nell’ex aula bunker del carcere del Bassone.

La vecchia sede di via Tentorio è ormai stata completamente smantellata e non c’è più alcuna attività della motorizzazione. Nella nuova sede però, non tutti i servizi sono operativi e anzi ci sono ancora notevoli disagi per gli utenti. Tra i problemi segnalati nella nuova collocazione anche quello della mancanza di parcheggi.

“Sono stati aperti gli sportelli per i privati nella nuova sede, funzionano anche se il consiglio è ancora di prendere appuntamento per evitare problemi – spiega Raffaella Corbelli segretario provinciale di Como dell’Unasca, l’Unione nazionale autoscuole – Gli utenti che si presentano direttamente in via al Bassone comunque, in genere vengono ricevuti”.

La situazione è ancora difficile per le altre attività, in particolare esami e revisioni. “La difficoltà maggiore è legata all’allacciamento alla rete e alla connessione, che sta rallentando l’avvio dei servizi nella nuova sede – spiega Corbelli – La situazione è in costante evoluzione, ragioniamo di settimana in settimana in base alle indicazioni che vengono date. Difficilmente la situazione potrà cambiare prima della seconda metà di novembre”.

Attualmente, nella nuova sede non è ancora possibile programmare esami né revisioni. “Gli esami di teoria vengono ancora effettuati a Lecco – spiega il segretario provinciale dell’Unasca di Como – Rispetto a quella di Como la sala è più piccola e i posti a disposizione dei nostri candidati sono dunque più limitati. Questo inevitabilmente sta creando qualche difficoltà e un allungamento dei tempi. Non ci sono problemi invece per le prove pratiche per la patente dell’auto, che vengono effettuate sul territorio”. “Diverso il discorso per la prova pratica della moto – continua la rappresentante di categoria – Per i privatisti è stato allestito il piazzale di Lariofiere a Erba, le autoscuole devono invece avere a disposizione piazzali adatti. Per le revisioni dei veicoli al momento bisogna fare riferimento a Varese”.

I disagi legati al trasloco, secondo le ultime informazioni non saranno risolti almeno fino alla seconda metà del mese. La situazione potrebbe andare a regime a fine novembre