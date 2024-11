Vaccinazione gratuita per tutti per prevenire l’influenza a partire da domani, lunedì 4 novembre. Chiunque, anche chi non rientra nelle categorie a rischio, potrà fissare l’appuntamenti per eseguire l’iniezione.

L’Ats Insubria ribadisce l’importanza della prevenzione del virus. “La vaccinazione antinfluenzale stagionale è la forma più efficace di prevenzione dell’influenza, patologia di elevato impatto sulla salute in particolare dei soggetti più fragili per età o per presenza di patologie croniche di base. È importante però che anche chi non rientra nelle categorie a rischio scelga di vaccinarsi per ridurre la circolazione del virus in un’ottica sia di protezione personale che dell’intera comunità”.

La vaccinazione può essere effettuata dal medico di base, in farmacia o nei centri vaccinali delle Asst di riferimento. La prenotazione si può effettuare tramite la piattaforma Prenota Salute Online di Regione Lombardia. Ulteriori informazioni e supporto alle prenotazioni al numero verde regionale 800 894 545, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19.