Attimi di concitazione questa sera, 4 novembre 2024, pochi minuti dopo le 18:20: il McDonald’s di Como, ai Portici Plinio, è stato evacuato dai vigili del fuoco. La dinamica è ancora da chiarire. Alle ore 18.20 circa sono stati attivati i vigili del fuoco del comando di Como per un intervento di soccorso tecnico urgente per “agente urticante non meglio identificato”. L’intero locale è stato evacuato: sono state fatte uscire tutte le persone, clienti e dipendenti. Non si segnalano intossicati trasportati in ospedale, ma solo trattati in posto.