Il Politeama di Como torna in vendita. Ora arriva l’ufficialità. L’immobile di piazza Cacciatori delle Alpi è stato inserito dalla giunta comasca all’interno del piano alienazioni del Comune di Como per un valore di 3 milioni e 820mila euro. Ma il vincolo architettonico rende poco appetibile, per non dire quasi nullo l’ex cineteatro di Como agli occhi di potenziati acquirenti che vorrebbero invece creare parcheggi e bed&breakfast.

La struttura è un bene tutelato ed è stato acquistato da Palazzo Cernezzi lo scorso anno con l’intento di farlo rinascere. La strada della vendita dell’immobile di piazza cacciatori delle Alpi però era già stata tracciata nei mesi scorsi, in particolare dopo lo stop al progetto del Comune di Como nell’ambito del bando Emblematici Maggiori di Fondazione Cariplo. “Un’eventuale vendita darebbe ossigeno alle casse comunali” aveva spiegato Enrico Colombo, assessore alla Cultura del Comune di Como, sottolineando “l’immobile è tutelato e nessuno potrà mai abbatterlo”.

Proprio il vincolo architettonico – come detto – sarebbe però l’ostacolo più grande alla vendita della struttura chiusa dal 2005 e in costante degrado e diventata anche rifugio per senzatetto della città. Diversi i tentativi di vendita dell’immobile poi andati tutti deserti. Negli anni erano stati contattati per un eventuale acquisto importanti società sportive e prestigiosi marchi del mondo della moda. La risposta purtroppo è sempre stata negativa perché la volontà è quella – come detto – di creare in quella zona della città parcheggi oppure bed&breakfast.

La nuova operazione di vendita lanciata dal Comune sembra dunque avere purtroppo un esito scontato. Il Politeama andrà così ad aggiungersi alle altre proprietà comunali che verranno messe all’asta il prossimo anno. Il rischio è che diventi come l’ex orfanotrofio di via Grossi, immobile, che di mandato in mandato finisce in vendita, con diversi tentativi andati a vuoto.