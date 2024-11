Incidente a Tavernerio, per cause ancora da chiarire un’auto è finta contro un palo della luce. E’ accaduto in via Provinciale poco prima delle 12. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi, la polizia locale e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. Per permettere le operazioni di soccorso la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. La donna alla guida dell’auto – una 29enne – è stata trasportata in codice giallo, media gravità, all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia