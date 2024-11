Inaugurazione, giovedì, per la mostra “Le strenne Cariplo 1955-2000”. L’esposizione sarà a Milano dal’8 al 23 novembre alla Biblioteca di via Senato, con ingresso libero. Saranno mostrati al pubblico 96 libri che celebrano arte, cultura e la storia della Lombardia. Non mancheranno volumi dedicati alla provincia di Como.

Sarà un focus sull’editoria bancaria e sulle strenne Cariplo, opere pubblicate con regolarità tutti gli anni nel corso di quasi mezzo secolo. Uno tra i più significativi esempi al mondo di comunicazione editoriale aziendal-bancaria, per qualità grafica e di contenuti, per articolazione interna di un coerente progetto culturale e per durata nel tempo. Per celebrare l’acquisizione dell’intera collezione degli 87 titoli in 96 volumi della storica Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e in occasione della Settimana della Cultura d’Impresa, la Biblioteca di via Senato organizza e ospita la mostra.

Alcune opere sono particolarmente importanti: ad esempio la coppia dedicata agli affreschi lombardi del Tre e Quattrocento (1963 e 1965), a “Miniature lombarde” (1970) oppure al prezioso repertorio in due volumi su “Milano nelle vecchie stampe” (1969-70). E ancora la serie di ben 15 titoli sulla pittura nei singoli centri lombardi dal Medioevo al Settecento (1986-2000), fino alla monografia in quattro volumi sulla Biblioteca Ambrosiana (1992-2002) che chiude la lunga storia editoriale con epicentro la città di Milano. A queste si aggiungono monografie sui patrimoni artistici delle città di Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova, Lodi, Pavia, Como, Varese, Lecco e Sondrio.

L’iniziativa espositiva è accompagnata da conferenze e visite guidate aperte al pubblico.

Info e orari

Sede Biblioteca di via Senato, via Senato 14 – Milano

Inaugurazione Giovedì 7 novembre ore 17.00

Date al pubblico 8-23 novembre 2024

Orario di apertura Da lunedì a venerdì 9-30-13; 14.30-18