Riparte martedì 12 novembre 2024 “Intimo sospeso”, l’iniziativa ideata da Caritas Diocesana e Confesercenti per consentire ai cittadini di donare slip, boxer e calze da uomo e per ragazzi dai 15 ai 18 anni. I capi possono essere acquistati nei banchi del mercato e nei negozi aderenti, lasciandoli poi in deposito. Un incaricato Caritas passerà con cadenza periodica a raccogliere il materiale per distribuirlo secondo il bisogno nei dormitori di Como ai senza dimora. I banchi del mercato e i negozi aderenti esporranno una locandina che reclamizza l’iniziativa “Intimo Sospeso”.

Lo scorso anno i comaschi hanno donato 223 paia di calze, 207 boxer e slip e 28 magliette intime e pigiami: gli indumenti hanno permesso di soddisfare le esigenze di un centinaio di persone tra dormitorio, minori non accompagnati e detenuti. All’iniziativa aderiscono una ventina di banchi del mercato e negozi.

“Questa iniziativa, finalizzata alla raccolta di indumenti intimi per le persone senza dimora – spiega il referente Caritas del progetto, Angelo Mazza – ha principalmente lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere i cittadini di Como sulla grave emarginazione e sulle necessità quotidiane di chi non possiede nulla. L’impegno richiesto è alla portata di molti, per questo ci si augura che la risposta sia significativa come lo scorso anno”.

“Una progetto lodevole che riproponiamo con gioia – spiega il presidente di Anva, gli ambulanti di Confesercenti, Massimo Maiorano – che già negli anni scorsi ha visto una adesione massiccia dei banchi del mercato che vendono intimo da uomo. Invitiamo tutti i cittadini ad effettuare una donazione, anche piccola, secondo le proprie possibilità”.