Non solo moto, ma anche gaming, show e simulazioni. Eicma 2024, l’Esposizione internazionale delle due ruote, a Rho Fiera Milano apre al pubblico giovedì 7 novembre. La prima edizione venne organizzata nel 1914 e dopo 110 anni continua il suo successo. L’edizione 2024 è già un record: conta oltre 770 espositori, 45 Paesi rappresentati e più di 2.000 marchi, con il 26% di imprese in più, rispetto alla scorsa edizione, che si sono presentate per la prima volta. Eicma diventa oggi più che mai una fiera della mobilità, dove storia e innovazione si intersecano e danno vita a un’esposizione ricchissima. Tante le anteprime mondiali che il pubblico potrà scoprire tra i padiglioni della fiera di Rho. Alle due ruote, inoltre, si uniscono intrattenimento, competizioni, musica, spettacolo e tanto altro ancora.

Etv presenta cinque appuntamenti alla scoperta di Eicma 2024, in onda da giovedì 7 a sabato 16 novembre. I visitatori potranno così scoprire da vicino le esposizioni più affascinanti e le più interessanti novità di mercato. Alla guida Elisa Santamaria, che attraverso interviste, immagini e approfondimenti, farà conoscere agli amanti del settore innovazioni tecnologiche e accessori imperdibili grazie agli interventi dei rappresentanti di grandi marchi di moto, che parleranno ai microfoni di Etv.