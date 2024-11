Presentata ieri sera nella sede della Bcc Brianza e Laghi di Alzate l’iniziativa “Fare comunità”, coordinata dalla Federazione lombarda delle Bcc e sviluppata dalla banca in collaborazione con le associazioni “SìCura ETS” e “Lo Snodo”. Obiettivo: sostenere con il crowdfunding le realtà del Terzo Settore del territorio.

Con questa iniziativa la Bcc Brianza e Laghi offre l’opportunità di imparare ad utilizzare il crowdfunding, uno strumento di raccolta fondi online con cui le organizzazioni non profit possono reperire le risorse necessarie per realizzare progetti in ambito sociale, culturale, sportivo, educativo e civico. La banca supporterà le associazioni offrendo loro un percorso di formazione per fornire le competenze pratiche a promuovere una campagna di raccolta fondi online di successo e sostenendole con un contributo economico.