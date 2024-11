Designazioni arbitrali in vista della dodicesima giornata di serie A, che scatta giovedì sera con la gara allo stadio Marassi tra Genoa e Como (ore 20.45). La gara degli azzurri è stata affidata ad Antonio Rapuano, classe 1985, della sezione di Rimini, nella vita di tutti i giorni agente di polizia locale in forza al comando di Riccione. Nella scorsa stagione Rapuano ha fischiato allo stadio Sinigaglia per il derby del Lario tra Como e Lecco, terminato 0-0.

Nel prossimo turno di serie A torna in campo anche l’arbitro comasco Andrea Colombo, al quale è stata assegnata la partita Monza-Lazio (domenica, ore 18, stadio Brianteo).