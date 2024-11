Sono iniziati questa settimana all’ospedale Sant’Anna i lavori per aumentare il numero di posti letto del reparto di Psichiatria. Un cantiere necessario, visto che, come annunciato dall’Asst Lariana a fine estate, nel mese di dicembre la Psichiatria dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù chiuderà temporaneamente per consentire i lavori di adeguamento alle normative antincendio alla palazzina K. Mancherà quindi un altro punto di riferimento per il territorio, se si tiene conto anche della chiusura, ormai dal giugno del 2022, del reparto di Psichiatria dell’ospedale Erba-Renaldi di Menaggio.

I lavori di demolizione in corso al primo piano del Sant’Anna all’interno della Psichiatria proseguiranno – come annunciato dall’Asst Lariana – per tutta la settimana. Successivamente l’azienda a cui è stato appaltato il cantiere inizierà la realizzazione delle nuove stanze, che permetteranno di passare da 19 a 27 posti letto. Durante i lavori, l’attività del reparto sta proseguendo regolarmente.

Al Sant’Antonio Abate di Cantù, invece, con la fine dell’anno è previsto il termine dei lavori di adeguamento al piano seminterrato della palazzina K, che tradizionalmente ospita le attività della Fisioterapia. Nel frattempo, nel mese di dicembre, al piano terra della stessa palazzina inizieranno il trasloco e, quindi, i lavori che dureranno indicativamente otto mesi. Saranno necessari ulteriori quattro mesi di cantiere per l’adeguamento anche del primo piano, che ospita il Centro psico-sociale.