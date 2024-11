Traffico bloccato oggi in città. Caos e viabilità al collasso per un cantiere notturno che si è protratto nelle prime ore del mattino. Ne parlavamo qui.

Sui social, come detto, non sono mancati da parte dei cittadini attacchi al Comune di Como per la gestione dei lavori a cui si sono aggiunti i consiglieri comunali del Pd che in una nota hanno scritto: “La Como di questi giorni e in particolare di questa mattina è l’esatta definizione di quel caos a cui il sindaco avrebbe dovuto dire basta” il riferimento è alle parole spese in campagna elettorale e scritte nel suo programma. “Lavori in via Cecilio, cantieri sparsi qua e là e, oggi, comparsi anche in via Borgovico, dove un senso unico alternato ha paralizzato l’intera città. – spiegano – Se solo questa Amministrazione fosse tanto brava a pianificare i lavori e ad avere una visione d’insieme della città quanto lo è a fare falsi proclami, tutto questo si sarebbe potuto evitare. La vera trappola sono le bugie e la narrazione distorta che continuiamo a dover ascoltare. Basta trappole, questa volta, lo diciamo noi”.



Non si è fatta attendere la replica del sindaco, Alessandro Rapinese: “Ormai il Pd è accecato dall’odio e pratica solo la mistificazione. In Borgovico non abbiamo autorizzato nulla stamattina e lo sanno. Morale – conclude – squalificano solamente loro stessi”.