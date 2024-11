La Camera di Commercio Como-Lecco ha pubblicato l’edizione aggiornata del “Vademecum per lavorare in Svizzera”. Si tratta di una guida e dettagliata rivolta alle imprese e ai lavoratori italiani che prestano servizio temporaneo in territorio svizzero, con particolare attenzione ai prestatori di servizi indipendenti e ai lavoratori distaccati. Non è destinata ai lavoratori frontalieri, ma si rivolge a chi opera nell’ambito di progetti a termine.

Il documento fornisce indicazioni essenziali per affrontare le complessità normative e burocratiche che caratterizzano il mercato del lavoro svizzero, nel rispetto delle leggi locali e degli obblighi lavorativi e fiscali. Il “Vademecum per Lavorare in Svizzera” è stato realizzato da Lario Sviluppo Impresa, azienda speciale della Camera di Commercio di Como-Lecco in collaborazione con esperti del settore.

Per chi fosse interessato, la guida disponibile sul sito web dell’ente camerale nella sezione dedicata al Desk Mercato Svizzero.

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail a: internazionalizzazione@comolecco.camcom.it.