Basket. La pallacanestro Cantù ritrova il successo dopo lo stop di Cividale e sul parquet casalingo di Desio batte Avellino. I biancoblù restano così nel gruppo di squadra al secondo posto in classifica.

Fin dall’inizio del match Cantù si dimostra agguerrita ma la distanza con Avellino arriva solo sul finale. La partita finisce con la vittoria della squadra brianzola 83-71. “Abbiamo vinto una partita e non si è fatto male nessuno. Sono contento chiaramente di aver portato a casa i due punti, ma sono anche arrabbiato perché non possiamo staccare la spina come nel terzo quarto. È almeno la terza volta che ci capita e chiaramente non va bene, dobbiamo essere più bravi, più attenti e più concentrati per tutti i 40 minuti – commenta il coach della pallacanestro Cantù Nicola Brienza nel post partita – Nei primi minuti dobbiamo avere un approccio mentale decisamente diverso. Non è una cosa che mi preoccupa, perché io ho grande fiducia nei miei ragazzi e so che dalla prossima partita avremo sicuramente un approccio nel terzo quarto. Non ci sono state solo nostre mancanze, perché loro sono stati molto bravi ad attaccarci in alcune situazioni tattiche. Poi nell’ultimo quarto abbiamo ricreato il giusto gap di sicurezza che ci ha portato a chiudere la partita”. Poi Brienza conclude: “Adesso riposiamo e poi ci concentreremo mentalmente sulla partita di domenica, a Vigevano in un campo caldissimo, con loro che arriveranno da una brutta sconfitta e quindi ci sarà da affrontare la partita al massimo nella forma”.

Prossimo appuntamento per Cantù domenica 10 novembre alle 18 contro Vigevano.