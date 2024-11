Treni, bus e battelli. Si annuncia un venerdì difficile per i viaggiatori comaschi a causa dello sciopero nazionale del trasporto pubblico. Per la giornata di domani – venerdì 8 novembre – è stato infatti indetto uno sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore. A proclamarlo sono stati i sindacati di categoria “per il rinnovo del contratto, per la carenza di risorse, per la mancanza di politiche di programmazione, per la riforma del settore e per la salute e sicurezza sul lavoro”.

A Como possibili disagi per quanti utilizzano treni, autobus e battelli.

Treni

Sul fronte del trasporto ferroviario – dopo giorni di disagi con ritardi e cancellazioni dovuti a guasti e lo sciopero dello scorso martedì per chiedere più sicurezza dopo l’accoltellamento al capotreno a Genova – Trenord fa sapere che il servizio potrà subire cancellazioni e variazioni dalle 3 di venerdì alle 3 del giorno successivo, sabato 9 novembre. Fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

In particolare, potranno essere interessati i treni che circolano su rete Ferrovienord, cioè i collegamenti regionali e suburbani che raggiungono Milano Cadorna – tra cui le linee Canzo/Asso e Como Lago. Saranno coinvolti anche i servizi aeroportuali Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa Aeroporto e S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona.

Lo sciopero potrà causare variazioni di circolazione sulle linee “miste” che transitano su entrambe le reti, Ferrovienord e RFI.

Bus

Asf Autolinee, l’azienda che gestisce gli autobus, comunica che il personale viaggiante attuerà lo sciopero per l’intera prestazione lavorativa escluso quello impegnato in servizi definiti “assolutamente indispensabili” ossia che toccano almeno una stazione ferroviaria o lacustre. Previste fasce orarie di garanzia dalle 04:30 alle 08:30 e poi nel pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30.

Battelli

Per la Navigazione Lago di Como, il servizio si svolgerà nelle fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 17.55 alle 20.55.