Passione, tecnica, emozione, innovazione, novità di mercato: tutto racchiuso in Eicma 2024, l’esposizione internazionale delle due ruote in corso a Rho Fiera Milano, che oggi ha aperto le sue porte al pubblico dopo due giorni riservati alla stampa e agli operatori del settore. Etv segue da vicino l’evento e aumenta gli appuntamenti in programma, a partire da stasera e fino a sabato 16 novembre.

Si tratta dell’esposizione internazionale più longeva – con i suoi 110 anni – dedicata al mondo delle moto. Da oggi e fino a domenica 10 novembre è il pubblico a riempire i padiglioni della fiera, animati da 770 espositori con più di 2mila marchi provenienti da 45 Paesi. Non solo moto, bike e accessori, ma anche competizioni, show, musica e spettacoli di intrattenimento.

Etv, dunque, accompagnerà gli spettatori alla scoperta delle moto più affascinanti e di tutte le ultime novità di mercato. Alla guida Elisa Santamaria, che attraverso interviste, immagini e approfondimenti, porterà gli appassionati tra i padiglioni della Fiera di Rho mostrando il panorama delle due ruote a tutto tondo, senza dimenticare accessori, abbigliamento e innovazioni tecnologiche.

Gli appuntamenti in onda su Etv da segnare in agenda sono: questa sera alle 21.30, sabato 9 novembre alle 9.30 e alle 20, domenica 10 novembre alle 14.20 e alle 20, giovedì 14 novembre alle 21.30 e sabato 16 novembre alle 10.30.

Eicma 2024 apre le porte al pubblico

Una lunga serie di appuntamenti in programma su Etv