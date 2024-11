La sfida tra Genoa e Como, in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Marassi, apre la dodicesima giornata di serie A. Un incontro tra due formazioni alle prese con l’emergenza-infortuni. Molte le assenze da entrambe le parti. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria in trasferta a Parma, il Como da tre sconfitte consecutive con Lazio, Torino ed Empoli. Sarà un match tra due allenatori campioni del mondo, Alberto Gilardino (con l’Italia a Germania 2006) e Cesc Fabregas (con la Spagna in Sud Africa nel 2010).

La gara di Genova è l’unica che va in scena nella giornata di oggi. Genoa e Como in classifica condividono il 14esimo posto alla pari con parma e Cagliari. Dietro, chiudono la graduatoria a quota 8 Monza, Lecce e Venezia. Domani alle 20.45 si disputa Empoli-Lecce. Sabato seguiranno Venezia-Parma (ore 15), Cagliari-Milan (18) e il derby Juventus-Torino (20.45).

Tutte le altre sfide sono programmate di domenica, poi scatterà la pausa per gli impegni delle Nazionali. Il programma: Atalanta-Udinese (ore 12.30), Fiorentina-Verona, Roma-Bologna (ore 15), Monza-Lazio (ore 18, arbitra il comasco Andrea Colombo) e la chiusura con Inter-Napoli (ore 20.45).