Presentazione oggi a Roma del calendario 2025 della polizia di Stato. Il progetto fotografico è stato firmato da Eolo Perfido, maestro della street photography e fotografo di fama internazionale, che ha immortalato con il suo obiettivo il lavoro quotidiano degli agenti.

L’intero ricavato delle vendite sarà destinato a scopi benefici: una parte sosterrà il Piano Marco Valerio, un progetto che aiuta le famiglie dei poliziotti con figli affetti da gravi patologie, mentre l’altra contribuirà a finanziare l’iniziativa “School in a Box” del Comitato Italiano per l’Unicef per garantire il diritto all’istruzione anche nei contesti di crisi. A partire da oggi è possibile acquistare il calendario.

Dall’11 novembre sarà disponibile online anche sullo store di Amazon Unicef.