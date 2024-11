Lite e rissa alla mensa di solidarietà di via Don Guanella a Como, denunciati dalla polizia di Stato tre marocchini di 22, 24 e 28 anni che hanno dichiarato di essere residenti in Canton Ticino, a Balerna. Alle 20 di ieri, gli agenti della questura di Como sono intervenuti alla mensa per la segnalazione di una lite tra tre uomini stranieri. All’arrivo degli agenti, i tre, visibilmente ubriachi, stavano litigando e si stavano picchiando.

I poliziotti hanno raccolto la testimonianza dei presenti e hanno accertato che la lite sarebbe scoppiata per futili motivi. Portati in questura, i marocchini sono stati identificati. Sono emersi numerosi alias e precedenti accuse, oltre a una lunga serie di reati e provvedimenti a loro carico ancora da notificare.

Sono stati tutti denunciati per rissa e per ubriachezza molesta.