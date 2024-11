Una buona prestazione del Como vanificata da ingenuità e occasioni sprecate. Una grande occasione persa, con gli azzurri che, in vantaggio con una rete di Lucas Da Cunha nel primo tempo, si sono fatti raggiungere nel recupero dal Genoa. Un 1-1 che sta davvero stretto agli uomini di Cesc Fagregas, che però a questo giro se la devono prendere soltanto con se stessi, senza appellarsi alla sfortuna o alle congiunzioni astrali sfavorevoli. Il Como ha fallito almeno 5-6 occasioni nette per segnare, vuoi per precipitazione, vuoi per effettiva sufficienza o la ricerca del tocco di classe fine a se stesso. Un aspetto su cui Fabregas dovrà davvero lavorare. E quando il 2-0 è arrivato, con un bel diagonale di Patrick Cutrone al 67′, il Var ha annullato tutto per un millimetrico fuorigioco.

Il gol del Como al 17′ del primo tempo. Ospiti in vantaggio con Da Cunha a segno con una precisa battuta dal limite dell’area sul tocco di Nico Paz (ieri sera in certi frangenti incontenibile). Azione avviata da un errore in fase di disimpegno del genoano Pinamonti. Prima rete in serie A per il centrocampista francese. E da qui in poi la saga degli errori in attacco dei lariani: Fadera in diagonale (tiro parato da Leali al 35′), contropiede non sfruttato (42′), Cutrone che conclude debolmente (69′), Da Cunha che tira malamente sul fondo (75′), Cutrone che di nuovo non sfrutta un contropiede (77′) e una conclusione di Fadera deviata in angolo da Leali (88′).

La beffa al 92′. I rossoblù, che ben poco avevano fatto nel resto del match, hanno conquistato in extremis al pari con Alessandro Vogliacco pronto sottomisura a sfruttare una sponda aerea di Andrea Pinamonti. Azzurri ingenui, con una marcatura blanda nel momento in cui avrebbero dovuto difendere con i denti una vittoria che sarebbe stata preziosissima.

Le due squadre salgono a quota 10 punti in classifica e ora attendono tutte le altre partite. La gara di Genova è stata infatti anticipata per consentire l’utilizzo del piazzale dello stadio ai mezzi dell’assistenza del Rally della Lanterna, finale di Coppa Italia che si disputa nel fine settimana sulle strade dell’entroterra. Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali il Como il 24 novembre alle 15 attenderà allo stadio Sinigaglia la Fiorentina che tra l’altro ieri sera era impegnata in contemporanea in Conference League. Brutta figura per la Viola, che ha perso in trasferta per 2-1 a Cipro contro un avversario certo non trascendentale come l’Apoel Nicosia.

Il cammino del Como

Giornata 1

Allianz Stadium Torino, 19 agosto 2024

Juventus- Como 3-0

Giornata 2

Unipol Domus Cagliari, 26 agosto 2024

Cagliari-Como 1-1



Giornata 3

Bluenergy Stadium Udine, 1° settembre 2024

Udinese-Como 1-0

Giornata 4

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 14 settembre 2024

Como-Bologna 2-2

Giornata 5

Gewiss Stadium Bergamo, 24 settembre 2024

Atalanta-Como 2-3

Giornata 6

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 29 settembre 2024

Como-Verona 3-2

Giornata 7

Stadio Diego Armando Maradona Napoli, 4 ottobre 2024

Napoli-Como 3-1

Giornata 8

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 19 ottobre 2024

Como-Parma 1-1

Giornata 9

Stadio Olimpico Grande Torino, 25 ottobre 2024

Torino-Como 1-0

Giornata 10

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 31 ottobre 2024

Como-Lazio 1-5

Giornata 11

Stadio Carlo Castellani Empoli, 4 novembre 2024

Empoli-Como 1-0

Giornata 12

Stadio Luigi Ferraris Genova, 7 novembre 2024

Genoa-Como 1-1

Giornata 13

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 24 novembre 2024, ore 15

Como-Fiorentina

Giornata 14

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 30 novembre 2024, ore 15

Como-Monza

Giornata 15

Stadio Pier Luigi Penzo Venezia, 8 dicembre 2024, ore 18

Venezia-Como

Giornata 16

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 15 dicembre 2024, ore 15

Como-Roma

Giornata 17

Stadio Giuseppe Meazza Milano, 23 dicembre 2024, ore 20.45

Inter-Como

Giornata 18

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 30 dicembre 2024, ore 18.30

Como-Lecce



Giornata 19

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 14 gennaio 2025, ore 18.30

Como-Milan

Giornata 20

Stadio Olimpico Roma, 10 gennaio 2025, ore 20.45

Lazio-Como

Giornata 21

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 18 gennaio 2025

Como-Udinese

Giornata 22

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 26 gennaio 2025

Como-Atalanta

Giornata 23

Stadio Renato Dall’Ara Bologna, 2 febbraio 2025

Bologna-Como

Giornata 24

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 9 febbraio 2025

Como-Juventus

Giornata 25

Stadio Artemio Franchi Firenze, 16 febbraio 2025

Fiorentina-Como

Giornata 26

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 23 febbraio 2025

Como-Napoli

Giornata 27

Stadio Olimpico Roma, 2 marzo 2025

Roma-Como

Giornata 28

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 9 marzo 2025

Como-Venezia

Giornata 29

Stadio Giuseppe Meazza Milano, 16 marzo 2025

Milan-Como

Giornata 30

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 30 marzo 2025

Como-Empoli

Giornata 31

U-Power Stadium Monza, 6 aprile 2025

Monza-Como

Giornata 32

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 13 aprile 2025

Como-Torino

Giornata 33

Stadio Via del Mare Lecce, 20 aprile 2025

Lecce-Como

Giornata 34

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 27 aprile 2025

Como-Genoa

Giornata 35

Stadio Ennio Tardini Parma, 4 maggio 2025

Parma-Como

Giornata 36

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 11 maggio 2025

Como-Cagliari

Giornata 37

Stadio Marcantonio Bentegodi Verona, 18 maggio 2025

Verona-Como

Giornata 38

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 25 maggio 2025

Como-Inter