Una buona prestazione, ma troppe possibilità da gol sprecate. L’1-1 finale a Genoa ha dato grande amarezza a Cesc Fabregas, allenatore del Como. “Ovviamente sono arrabbiato – ha esordito il mister dei lariani in sala stampa – Non capisco come una squadra possa creare tanto durante una partita per poi non vincere; è veramente pesante e frustrante. Mi dispiace per ragazzi veramente perché meritano tantissimo, Con l’Empoli e con la Lazio non abbiamo giocato bene. Abbiamo fatto male, lo sappiamo e abbiamo lavorato”.

“Per noi non era semplice venire qui ad affrontare una sfida molto difficile contro il Genoa, reduce dalla vittoria a Parma – ha aggiunto Cesc Fabregas – Abbiamo giocato con tanta personalità, cattiveria e la giusta mentalità con calciatori schierati in una posizione nuova a causa delle assenze per infortunio. Meritavamo di più; facciamo tanto ma non riusciamo a vincere. E questo pesa; la logica diceva che il Como avrebbe dovuto conquistare i tre punti, ma non è andata così: ma questa è la serie A, non puoi permetterti distrazioni”.

Cesc Fabregas vuole guardare avanti con ottimismo. “Il mio pensiero vuole comunque essere positivo, perché giocando così, facendo quello che stiamo facendo, crescendo come stiamo crescendo…il calcio di dovrà dare cosa in più. L’atteggiamento mi è piaciuto. Sono contento per la performance generale della squadra, per la mentalità che i miei giocatori hanno messo. Purtroppo abbiamo subito la rete dell’1-1 su una palla inattiva e su questo fronte dobbiamo crescere, serve maggiore attenzione. Io come allenatore ora devo ripensare un po’ a tutto; abbiamo la pausa di campionato per analizzare bene tutto. L’unica strada che abbiamo è continuare a crescere”.

Il cammino del Como

Giornata 1

Allianz Stadium Torino, 19 agosto 2024

Juventus- Como 3-0

Giornata 2

Unipol Domus Cagliari, 26 agosto 2024

Cagliari-Como 1-1



Giornata 3

Bluenergy Stadium Udine, 1° settembre 2024

Udinese-Como 1-0

Giornata 4

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 14 settembre 2024

Como-Bologna 2-2

Giornata 5

Gewiss Stadium Bergamo, 24 settembre 2024

Atalanta-Como 2-3

Giornata 6

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 29 settembre 2024

Como-Verona 3-2

Giornata 7

Stadio Diego Armando Maradona Napoli, 4 ottobre 2024

Napoli-Como 3-1

Giornata 8

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 19 ottobre 2024

Como-Parma 1-1

Giornata 9

Stadio Olimpico Grande Torino, 25 ottobre 2024

Torino-Como 1-0

Giornata 10

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 31 ottobre 2024

Como-Lazio 1-5

Giornata 11

Stadio Carlo Castellani Empoli, 4 novembre 2024

Empoli-Como 1-0

Giornata 12

Stadio Luigi Ferraris Genova, 7 novembre 2024

Genoa-Como 1-1

Giornata 13

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 24 novembre 2024, ore 15

Como-Fiorentina

Giornata 14

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 30 novembre 2024, ore 15

Como-Monza

Giornata 15

Stadio Pier Luigi Penzo Venezia, 8 dicembre 2024, ore 18

Venezia-Como

Giornata 16

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 15 dicembre 2024, ore 15

Como-Roma

Giornata 17

Stadio Giuseppe Meazza Milano, 23 dicembre 2024, ore 20.45

Inter-Como

Giornata 18

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 30 dicembre 2024, ore 18.30

Como-Lecce



Giornata 19

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 14 gennaio 2025, ore 18.30

Como-Milan

Giornata 20

Stadio Olimpico Roma, 10 gennaio 2025, ore 20.45

Lazio-Como

Giornata 21

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 18 gennaio 2025

Como-Udinese

Giornata 22

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 26 gennaio 2025

Como-Atalanta

Giornata 23

Stadio Renato Dall’Ara Bologna, 2 febbraio 2025

Bologna-Como

Giornata 24

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 9 febbraio 2025

Como-Juventus

Giornata 25

Stadio Artemio Franchi Firenze, 16 febbraio 2025

Fiorentina-Como

Giornata 26

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 23 febbraio 2025

Como-Napoli

Giornata 27

Stadio Olimpico Roma, 2 marzo 2025

Roma-Como

Giornata 28

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 9 marzo 2025

Como-Venezia

Giornata 29

Stadio Giuseppe Meazza Milano, 16 marzo 2025

Milan-Como

Giornata 30

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 30 marzo 2025

Como-Empoli

Giornata 31

U-Power Stadium Monza, 6 aprile 2025

Monza-Como

Giornata 32

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 13 aprile 2025

Como-Torino

Giornata 33

Stadio Via del Mare Lecce, 20 aprile 2025

Lecce-Como

Giornata 34

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 27 aprile 2025

Como-Genoa

Giornata 35

Stadio Ennio Tardini Parma, 4 maggio 2025

Parma-Como

Giornata 36

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 11 maggio 2025

Como-Cagliari

Giornata 37

Stadio Marcantonio Bentegodi Verona, 18 maggio 2025

Verona-Como

Giornata 38

Stadio Giuseppe Sinigaglia Como, 25 maggio 2025

Como-Inter