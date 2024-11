Incidente in via Napoleona a Como. E’ accaduto attorno alle 17.30 quando – per cause ancora da accertare – un’auto e una moto si sono scontrate. Sul luogo dell’incidente è arrivata l’ambulanza. Nell’impatto è rimasto coinvolto un uomo di 55 anni.

A causa dell’incidente si sono registrate lunghe code di auto e rallentamenti.