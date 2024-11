Inseguimento da Lipomo fino a Nibionno, nel Lecchese, nel primo pomeriggio di oggi. I carabinieri del radiomobile hanno intercettato un’auto con a bordo tre persone sospettate di avere appena rubato la borsa a una donna nel parcheggio dell’Esselunga, con la tecnica delle monetine. I militari dell’Arma si sono messi all’inseguimento della vettura, una Cupra Leon.

Il conducente, nel tentativo di fuggire ha guidato a folle velocità, senza esitare a passare con il rosso e a compiere sorpassi azzardati, mettendo a rischio altri automobilisti. La macchina è stata bloccata dai carabinieri a Nibionno. Al termine degli accertamenti, i tre occupanti, due peruviani e un cubano di 25, 32 e 26 anni, sono stati arrestati per resistenza e ricettazione e denunciati per il furto della borsa. La vettura era stata noleggiata ma non era più stata restituita. Durante la folle corsa in auto, i malviventi hanno buttato la borsa appena rubata, tendendo però i soldi contenuti nel portafoglio.

All’operazione hanno partecipato i carabinieri della stazione di Albate, di Cantù e di Lecco.