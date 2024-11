Ladri a scuola. Portati via dieci computer dalla Media “Aldo Moro” di Prestino, quartiere di Como. Sei pc sono stati sottratti da altrettante classi mentre altri quattro sono stati rubati dall’aula docenti.

Il colpo è stato scoperto ieri mattina ed è stato messo a segno probabilmente nella notte tra mercoledì e giovedì. I malviventi, da quanto ricostruito, per entrare avrebbero forzato una finestra. Oltre ai computer, dal valore variabile perché alcuni erano più datati mentre altri più nuovi, è stata “ripulita” dell’incasso anche la macchinetta delle bevande calde. Un episodio che preoccupa e demoralizza la comunità scolastica e le famiglie ma che al contempo ha innescato un’immediata reazione nel comune obiettivo di lavorare per cercare di tornare alla normalità in tempi rapidi. “Abbiamo concluso oggi la denuncia alla polizia che era subito intervenuta per i rilievi – spiega Simona Convenga, dirigente dell’Istituto Comprensivo Como, prestino, Breccia di cui la scuola fa parte -. Sono gesti incomprensibili e che avviliscono perché colpiscono la scuola. Noi però ci siamo già mossi con le pratiche necessarie e per ricomprare in via d’urgenza i computer allo scopo di non penalizzare gli studenti”.



L’acquisto con i fondi di istituto, ma non è escluso che dalle stesse famiglie possa partire un contributo volontario, anche piccolo, una catena di solidarietà a rinsaldare proprio quei valori di unione e rispetto che tengono in vita la comunità scolastica.