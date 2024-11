Un uomo di 38 è stato ferito con un coltello questa mattina in via Cesare Battisti a Como. Fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni. Sull’episodio indaga la polizia. L’uomo ferito sarebbe uno straniero e sarebbe stato colpito da un altro immigrato al culmine di una lite.

Già ieri sera, secondo le prime ricostruzioni, le stesse persone erano state coinvolte in una lite sfociata nella violenza avvenuta alla mensa di solidarietà di via Don Guanella. Anche in quel caso, uno degli immigrati coinvolti nella lite avrebbe estratto un coltello. Un uomo, ferito lievemente, è stato portato al Valduce per accertamenti.

La discussione sarebbe ripresa oggi e sarebbe nuovamente degenerata. Sono in corso gli accertamenti della polizia di Stato.