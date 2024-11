Treni, bus e battelli. Un venerdì difficile per i viaggiatori comaschi a causa dello sciopero nazionale del trasporto pubblico. Per la giornata odierna è stato infatti indetto uno sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore. A proclamarlo sono stati i sindacati di categoria “per il rinnovo del contratto, per la carenza di risorse, per la mancanza di politiche di programmazione, per la riforma del settore e per la salute e sicurezza sul lavoro”.

A Como inevitabili disagi per quanti utilizzano treni, autobus e battelli. Molti si sono necessariamente riorganizzati utilizzando le auto. Traffico in mattinata verso Milano e una volta a destinazione parcheggi presi d’assalto.