Scongiurare la paralisi del traffico ed evitare che si ripetano le scene dello scorso mercoledì quando la viabilità è rimasta bloccata per un cantiere non autorizzato. Il Comune di Como è pronto a fare la sua parte con l’aiuto della tecnologia. Il sindaco di Como, Alessandro Rapinese annuncia la creazione di un software per tenere traccia di tutti i cantieri autorizzati dall’amministrazione.



Sul fronte viabilità il sindaco ha poi dettato i tempi di quando partiranno i nuovi cantieri per le asfaltature. “Entro novembre metteremo mano a due scandali della città”, ha detto Rapinese riferendosi ai lavori di asfaltatura in via Borgovico e via Milano all’altezza della chiesa di San Bartolomeo. Come noto ad agosto, in anticipo sulla tabella di marcia, era stato chiuso il cantiere in via Borgovico per il rifacimento della rete dell’acquedotto gestito dalla società LeReti del Gruppo Acinque. Lavori che inevitabilmente avevano imposto una nuova viabilità e avevano causato disagi per il traffico.

Lo slittamento dei lavori per il nuovo asfalto rispetto alla metà di ottobre, come inizialmente previsto, è dovuto a interventi per la posa di sotto servizi per evitare di spaccare nuovamente la strada appena sistemata.

Infine da lunedì in orario notturno scatteranno lavori per asfaltature le vie Piadeni e Briantea.