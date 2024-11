Finalmente una buona notizia dopo oltre un mese di lavori: dalle 9 di questa mattina ha riaperto via Cecilio, snodo cruciale per gli automobilisti che arrivano a Como. Il cantiere a cielo aperto ha causato non pochi disagi a pendolari e turisti, a conferma che la rete viabilistica comasca fatica a sostenere un ritmo sempre più serrato, tra residenti, lavoratori e turisti che si spostano per piacere.

E mentre i cittadini aspettano risposte – e soprattutto fatti – sulla variante della Tremezzina, la viabilità resta un nodo cruciale per chi si muove in città, dove basta – come accaduto nei giorni scorsi – la concomitanza di più lavori e uno sciopero per mandare in tilt tutta la viabilità.

Il cantiere aperto in via Cecilio, nella zona sud di Como, sarebbe dovuto terminare lo scorso 31 ottobre. Poi la proroga, attraverso un’ordinanza comunale, fissata al 15 novembre. A causare il prolungamento del cantiere sarebbero state le piogge battenti che hanno colpito la città a fine ottobre. Eppure, contrariamente alle aspettative, i lavori sono terminati con una settimana di anticipo.

Per residenti, turisti e pendolari si conclude, dunque, con una buona notizia inizio di autunno caldissimo e una settimana da incubo, con traffico in tilt, code interminabili e sciopero dei mezzi pubblici che ha regalato – si fa per dire – un venerdì nero a numerosi viaggiatori.